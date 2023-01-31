Киноальманах "Карабахские истории: Вчера, сегодня, завтра" покажут в Азербайджане

Со второго февраля во всех кинотеатрах страны начинается показ киноальманаха "Qarabağ hekayələri: Dünən, bu gün, sabah" (Карабахские истории: Вчера, сегодня, завтра).

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В киноальманах входят три короткометражных фильма.

Вошедший в киноальманах фильм "Sizə məktub var..." (Вам письмо...) снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Режиссер и автор сценария фильма - Мазахир Гашимов, в главных ролях - Али Алиев и Дениз Таджаддин.

Фильм повествует о девушке, которая провожает на войну лучшего друга.

Кинолента "Arxa cəbhə" (Тыл) снята в рамках конкурса кинопроектов "Böyük Qayıdış" (Большое возвращение), объявленного министерством культуры Азербайджана. Режиссером и автором сценария фильма производства "Karvan Production" является Гюлай Бабаева. В главных ролях - Кямаля Пириева и Нияз Гасымов.

Главный герой фильма молодой человек, который ушел на фронт, оставив свою семью в Барде. Он время от времени разговаривает со своей семьей. Но однажды этот разговор прерывает взрыв бомбы...

Фильм "Hasar" (Забор) снят в рамках конкурса кинопроектов "Böyük Qayıdış" (Большое возвращение), объявленного министерством культуры Азербайджана. Режиссером киноленты производства "Ultra Production" является Гулу Аскеров, автор сценария - Ниджат Дадашов. В главных ролях - Видади Гасанов, Лейли Велиева, Нурлан Сулейманлы и Алибала Аскеров.

По сюжету фильма "Hasar" Эльчин потерял сына во время Первой Карабахской войны. После Победы Азербайджана и освобождения земель от оккупации он возвращается в родной край. Чтобы не видеть соседа-армянина, он старается восстановить забор дома. Однако исчезновение слепого сына соседа нарушает его планы...

В целом киноальманах, повествующий о Первой и Второй Карабахских войнах, послевоенном периоде, снят в драматическом жанре.

Отметим, что средства, вырученные от показа фильма, будут переданы в Фонд YAŞAT.