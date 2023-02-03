Балет "Любовь и смерть" Полада Бюльбюльоглы прошел с ошеломляющим успехом

1 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ балета Полада Бюльбюльоглы "Любовь и Смерть", приуроченный ко дню рождения композитора.

Как передает Day.Az, впервые балет "Любовь и Смерть" был поставлен в Баку в 2005 году. Балетмейстером-постановщиком спектакля являлся профессор Венской европейской Академии балета Вакиль Усманов. Художником-постановщиком - Народный художник Азербайджана Рафис Исмайлов. Вторая постановка балета была осуществлена Заслуженным деятелем искусств России, балетмейстером Надеждой Малыгиной в 2010 году.

Балет "Любовь и Смерть" поднимает извечные вопросы бытия, вопросы о нашем предназначении, о жизни и смерти, о любви, дружбе и предательстве, о долге перед родиной, перед близкими, перед самим собой. Балет не только номинально, но и реально можно воспринимать как подлинную сагу, музыкальный парафраз вечной книги жизни под названием "Китаби Деде-Горгуд". Это спектакль о неумирающей любви и бессилии смерти перед подвигами героев.

Премьера балета в Баку имела оглушительный успех. В 2005 году балетной труппой Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета спектакль с триумфом был показан на сцене Санкт-Петербургского Мариинского государственного академического театра оперы и балета и в Москве, в Большом театре. В те дни, российские средства массовой информации и видные представители творческой интеллигенции высоко отзывались о музыкально-художественном уровне спектакля, считая появление этого балета особым событием, как в культурной жизни Азербайджана, так и России.

И 1 февраля балет собрал большую зрительскую аудиторию и прошел при полном аншлаге. На спектакле присутствовал сам автор балета Народный артист Азербайджана, профессор Полад Бюльбюльоглу. Зрители с восторгом принимали спектакль и бурными аплодисментами приветствовали композитора.

По окончании спеткакля Полад Бюльбюльоглу поделился своими впечатлением о балете, сказав следующее: "Я получил сегодня огромное удовольствие. Во-первых хочу отметить высокопрофессиональный уровень балетной труппы и оркестра Театра. Как всегда на высоте был дирижер Эйюб Гулиев. Мне было очень приятно, что спектакль прошел при полном аншлаге и зрители восторженно принимали балет. Сегодняшний спектакль воспринимаю как один из лучших подарков, приуроченных к моему дню рождения со стороны коллектива Театра оперы и балета. Сегодняшний спектакль еще раз ярко продемонстрировал высокий уровень нашей академической национальной культуры. Я всем этим безгранично горжусь".