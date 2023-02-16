Пять страниц о любви с Чингизом Абдуллаевым

В ресторане BeeArif by my Dom в Баку состоялся литературный вечер, организованный SmArt Community, авторами и создателями которого выступают дизайнер, создатель проектов и независимый предприниматель Сабина Зулалова и писательница, арт-менеджер, основатель компании Colibri Arts Ульвия Ахундова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Особым гостем на мероприятии был народный писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, чьи произведения переведены на множество иностранных языков и продаются многомиллионными тиражами.

Важной составляющей вечера стало выступление финалистов конкурса молодых авторов Азербайджана - Александры Шляхтиной, Зульфугара Алиева, Анары Ахундовой, Гюнель Бехбутовой и сотрудницы АМИ Trend - Асмер Байрамовой. Гюнель Бехбутова заняла на конкурсе первое место.

Открывая вечер, Чингиз Абдуллаев выразил соболезнования семьям погибших при разрушительном землетрясении в Турции, была почтена их память. Была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Говоря о литературном конкурсе, теме, которую он охватил, видный писатель подчеркнул, что, по его мнению, без любви нет творчества: "Творческий человек обязательно должен познать любовь, чтобы творить".

Далее гостям была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы писателю, которые в основном совпадали с тематикой вечера, а также были связаны с творчеством литератора.

Лауреатам конкурса, задачи которого выявить новые имена и познакомить молодых литераторов с более опытными коллегами и представителями издательской сферы, была предоставлена возможность проявить себя, прочесть публике произведения собственного сочинения.

Отметим, что в течение месяца жюри конкурса, в которое вошли народный писатель Чингиз Абдуллаев, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, основатель сети магазинов "Али и Нино" Нигяр Кочарли и поэтесса, автор литературного проекта Söz Нигяр Гасанзаде получали многочисленные рассказы молодых азербайджанских авторов и отбирали самые лучшие из них. По итогам конкурса были выбраны пять финалистов с пятью рассказами о любви на одну страницу (отсюда и название вечера).

Затем пять финалистов конкурса прочли широкой публике свои рассказы о любви. Каждый из рассказов был по-своему уникален и необычен, но при всей разнообразности, эти произведения были объединены бессмертной темой любви. После прочтения рассказов состоялась церемония вручения сертификатов и призов финалистам конкурса.

Помимо призов, организаторы литературного вечера Сабина Зулалова и Ульвия Ахундова подарили финалистам копии своих собственных сочинений и пожелали им также опубликовать свои произведения в будущем.

Отметим, что организаторы проекта планируют также в ближайшее время при поддержке издательства Çaşıoğlu опубликовать литературный альманах, куда войдут уже новые, более объемные произведения победителей конкурса.

SmArt Community - это площадка, которая объединяет людей по интересам. Цель проекта - сформировать сообщество энергичных и успешных людей, стремящихся к саморазвитию и открытых для новых идей. Вниманию аудитории будут предложены лекции, мастер-классы на различные темы от экспертов из самых разных сфер (бизнес, дизайн, психология, архитектура и др.) Встречи будут происходить на разных площадках с периодичностью 5-6 раз в году. Каждый приглашенный специалист обладает уникальными навыками и информацией, а формат каждого мероприятия продуман таким образом, чтобы обеспечить качественный досуг.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az