https://news.day.az/culture/1540416.html В Баку пройдет концерт "Для вас", посвященный 8 Марта
В Баку пройдет концерт "Для вас", посвященный 8 Марта
В Азербайджанской государственной детской филармонии 3 марта в 19:00 состоится концерт "Sizin üçün" (Для вас), посвященный Международному женскому дню 8 Марта, сообщает Day.Az.
В праздничном вечере примут участие коллективы и солисты филармонии - десткий хор Şəms, Десткий музыкальный театр, воспитанники вокальных и танцевальных классов, которые представят красочную программу в честь своих матерей, сестер и любимых друзей.
Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн https://iticket.az/en/events/kids/sizin-ucun/86711
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