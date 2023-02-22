В Баку пройдет концерт "Для вас", посвященный 8 Марта

В Азербайджанской государственной детской филармонии 3 марта в 19:00 состоится концерт "Sizin üçün" (Для вас), посвященный Международному женскому дню 8 Марта, сообщает Day.Az.

В праздничном вечере примут участие коллективы и солисты филармонии - десткий хор Şəms, Десткий музыкальный театр, воспитанники вокальных и танцевальных классов, которые представят красочную программу в честь своих матерей, сестер и любимых друзей.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн https://iticket.az/en/events/kids/sizin-ucun/86711