В Центре мугама состоялся концерт, посвященный Ходжалинскому геноциду

В Международном центре мугама состоялся концерт Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) под названием "Yaddaş #2", посвященный 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Day.Az.

На вечере прозвучали произведения Таира Ибишова "Epitafiya", Фарханга Гусейнова "Stabat Mater", Галиба Мамедова "Струнный квартет", Аяза Гамбарли, Орхана Гашимова "Соло для скрипки и фортепиано" и Азера Гаджиаскерли " 613.1992", в которых наряду с интонациями печали и скорби отражался дух борьбы и чувство уверенности азербайджанского народа в победе над армянскими агрессорами.

Самым запоминающимся моментом вечера стало исполнение никогда не исполнявшегося ранее произведения Фарханга Гусейнова "Stabat mater", написанное в 1998 году на тексты Библии. 25 лет спустя это произведение прозвучало в исполнении солистки Государственного академического театра оперы и балета, заслуженной артистки Фариды Мамедовой, погрузившее слушателей в атмосферу Ходжалинского геноцида. А композиция Таира Ибишова "Epitafiya" была посвящена памяти жертв страшного землетрясения в Турции.

Напомним, что Ходжалинский геноцид вошел в историю как одна из крупнейших трагедий XX века, является самой кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими агрессорами против азербайджанцев. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские воинские формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка Советской Армии, дислоцированной в городе Ханкенди, предприняли вооруженное нападение с целью массового истребления мирного населения города Ходжалы. Город с населением в семь тысяч человек был полностью разгромлен, а его жители подверглись геноциду. В результате были зверски убиты 613 человек, среди которых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 132 ребенка - одного из них, искалечены 487 человек, 1275 человек были взяты в заложники, судьба 150 из которых не известна до сих пор. В ходе геноцида с невообразимой жестокостью было убито 56 человек, люди были сожжены заживо и подвергнуты страшным пыткам.

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