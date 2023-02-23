Скончался народный артист Азербайджана

Скончался от инсульта ведущий солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Али Аскеров (бас), сообщили Trend Life в близком окружении певца, передает Day.Az.

Отметим, что 27-28 февраля Али Аскеров в числе других артистов должен был выступить на гала-концерте 41-го Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина в Казани (Республика Татарстан, Россия).

Али Аскеров родился в Баку в 1961 году. Окончил отделение вокала Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). С 1990 года солист Академического театра оперы и балета. Обладатель Гран-при Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля (1997 год), участник различных престижных международных фестивалей.

С концертными программами гастролировал за рубежом, выступал в Украине, Германии, Австрии, Турции, Грузии.