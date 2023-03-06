Азербайджанский режиссер поставит спектакли в Казахстане

Главный режиссер Азербайджанского государственного театра YUĞ Микаил Микаилов получил приглашение поставить спектакли в двух театрах Казахстана, сообщили Day.Az в пресс-службе театра YUĞ.

Микаил Микаилов поставит на сцене Карагандинского государственного русского драматического театра имени К.С. Станиславского спектакль по пьесе Авксентия Цагарели "Ханума". Премьера спектакля запланирована на апрель.

Работу над вторым спектаклем азербайджанский режиссер будет вести в Государственном академическом музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева в Астане. Это будет спектакль по произведению Флориана Зеллера "Отец". Премьера намечена на июнь.