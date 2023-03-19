Юбилей Арифа Бабаева отметили на сцене Международного центра мугама

В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер, посвященный 85-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", ханенде Арифа Бабаева, сообщает Day.Az.

Мероприятие организованно в рамках проекта "Вечера мугама" (Muğam axşamları).

Заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев в своем выступлении отметил, что за многолетнюю и плодотворную творческую деятельность Ариф Бабаев завоевал любовь миллионов поклонников мугамного искусства. Народный артист внес значимый вклад в развитие и пропаганду мугама, воспитал плеяду талантливых ханенде.

В программе солисты Международного центра мугама исполнили мугамы, песни и теснифы из репертуара Арифа Бабаева.

Концерт стал выражением признательности, уважения и огромной любви к творчеству мастера мугама.

В заключение музыкальной программы прозвучало произведение "Карабах шикестеси".

Отметим, что Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыгаджилы Агдамского района. В 1963 году окончил Азербайджанский государственный институт культуры и искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

В 1964 году стал солистом Государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), а в 1966 году по приглашению народного артиста Афрасияба Бадалбейли начал работать в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

Ариф Бабаев, проработав в этом театре до 2006 года, закрепил за собой статус одного из самых талантливых исполнителей партий Меджнуна ("Лейли и Меджнун"), Керема ("Асли и Керем"), Гариба ("Ашуг Гариб"), Шаха Исмаила ("Шах Исмаил"), Джамала ("Скала невесты"). Исполненные мастером мугамы "Шур", "Раст", "Баяты-Шираз", "Чаргях", "Мирза Гусейн сегяхы", "Забул сегях", "Сегях", народные песни, теснифы, композиторские песни входят в сокровищницу нашей музыкальной культуры. Ханенде стал одним из первых педагогов класса мугама Азербайджанской государственной консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Ариф Бабаев первым среди исполнителей мугамов получил ученое звание профессора. Многие из его учеников получили широкую известность, стали именитыми ханенде. Отличающийся высокой сценической культурой Ариф Бабаев побывал с гастролями в более чем 60 странах мира. Ему принадлежат огромные заслуги в пропаганде и популяризации мугамов, национальной музыки.