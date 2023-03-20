Риад Маммадов представит азербайджанский джаз-мугам

Азербайджанский композитор и пианист Риад Маммадов примет участие в фестивале актуальной музыки SOUND UP.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фестиваль пройдет 24 марта в Москве. SOUND UP - серия уникальных концертов для людей, которые интересуются новыми звуками и идеями. Риад Маммадов исполнит собственные пьесы и произведения Вагифа Мустафазаде.

4 апреля музыкант также выступит с джазовой программой вместе со своим трио в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Москве. В программе - азербайджанский джаз-мугам и авторская музыка пианиста и композитора.