В Баку проведен праздник "Новруз хончасы" для воспитанников детских домов

Бакинский книжный центр совместно с Центром развития детей и молодёжи №3 и Общественным объединением "Региональное развитие" организовал праздник для воспитанников детских домов и школ-интернатов, сообщает Day.Az.

Музыкально-развлекательная программа под названием "Новруз хончасы" состояла из танцев, песен и красочных сценок на тему народного творчества. Для детей также были организованы сладкий стол и чаепитие, проведены кружки декоративно-прикладного творчества. В рамках мероприятия представлена выставка работ участников художественных студий, функционирующих при Центре развития детей и молодёжи №3. В завершение детям были вручены подарки и сладости от имени Бакинского книжного центра, а заслуженный артист Бахрам Багирзаде вручил детям свои книги с автографом.