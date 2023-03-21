Чарующие звуки скрипки в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.

На музыкальном вечере выступил Симфонический оркестр под управлением дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Солисткой программы была заслуженная артистка, известная исполнительница на скрипке Тохфа Бабаева.

Вниманию слушателей были представлены произведения "Çayda Çıra" Ферита Тюзюна, джазовый Концерт для скрипки с оркестром №6 Тофига Бакиханова и Симфония №9 ("Из Нового Света") Антонина Дворжака.

Скрипка в руках Тохфы Бабаевой звучала настолько нежно и красиво, что ее чарующие звуки окутывали слушателей и завораживали своей магией. Творческий тандем музыкантов впечатлил всех присутствующих в зале.

Публика наградила выступивших бурными аплодисментами.

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