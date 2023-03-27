В Сумгайыте состоялся показ детского спектакля “Dəcəl keçi”

В Сумгайытском государственном драматическом театре состоялся показ детского спектакля "Dəcəl keçi" (Непослушный козленок) Азербайджанского государственного театра юного зрителя, сообщили Day.Az в пресс-службе ТЮЗа.

Отметим, что в рамках "Года Гейдара Алиева" Министерство культуры Азербайджана организовало в регионах страны гастроли восьми столичных театров. Выступления бакинских театров организованы с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Режиссером спектакля, поставленного по произведению писательницы Пярвин Нуралиевой, является Айла Османова, художник-постановщик Эльхан Сарханоглу. Основной идеей сценического произведения является критика таких негативных качеств как эгоизм, лень, ложь и хвастовство, которые отражены в образе нерадивого козленка.

В ролях - Сабина Мамедзаде, Ильгара Тосова, Зюмруд Гулиева, Анар Сейфуллаев, Юсиф Дадашов, Эйваз Ибрагимов и Вахид Оруджоглу.