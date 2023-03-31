Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев…

В филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - Доме-музее Ниязи прошло мероприятие, посвященное Дню геноцида азербайджанцев - 31 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии минутой молчания почтили память жертв геноцида.

Далее состоялись выступления участников мероприятия на тему "Tarixi Yaddaşımızdan Silinməyən 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü" (31 марта - День геноцида азербайджанцев не сотрется из нашей исторической памяти), демонстрация документальной хроники, отражающей эти трагические события.

Мероприятие продолжилось художественной программой в исполнении студентов фортепианного отделения Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, прозвучали произведения азербайджанской и мировой классики.

Отметим, что одно из чудовищных событий в истории Азербайджана произошло в марте-апреле 1918 года. В ходе этих событий, вошедших в историю Азербайджана, как геноцид 31 Марта, были жестоко убиты только по признаку национальной принадлежности десятки тысяч мирных азербайджанцев.

Сто пять лет назад армянские дашнаки и большевики совершили невиданные зверства в отношении азербайджанского населения Баку, Шамахы, Губы, Карабаха, Зангезура, Нахчывана, Лянкярана, Гянджи и других регионов Азербайджана, с особой жестокостью убили свыше 70 тысяч человек, в том числе женщин, детей, стариков, сожгли сотни сел, изгнали сотни тысяч жителей с родных очагов.