В Союзе композиторов Азербайджана почтили память жертв геноцида азербайджанцев 1918 года

В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялось расширенное заседание секретариата, посвященное 105-й годовщине геноцида азербайджанцев, учиненного большевиками и армянскими дашнаками в марте 1918 года, сообщили Day.Az в пресс-службе СКА.

Собравшиеся деятели искусства минутой молчания почтили память жертв геноцида.

Заседание открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Фирангиз Ализаде, которая отметила, что геноцид азербайджанцев 1918 года является одной из самых кровавых страниц истории, одним из многочисленных целенаправленных актов жестокого уничтожения армянами тысяч мирных азербайджанцев.

Было подчеркнуто, что указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года 31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев. "После этого указа началось изучение и донесение до мировой общественности событий этого геноцида, написаны и переведены на иностранные языки многочисленные произведения. Композиторы республики так же создали немало музыкальных произведений, в которых отражаются боль и скорбь в связи с совершенными армянскими варварами против азербайджанцев преступлениями", - сказала Ализаде.

В своих выступлениях секретари Союза композиторов Азербайджана, заслуженные деятели искусств Земфира Гафарова и Джалал Аббасов отметили, что события геноцида 1918 года и сегодня потрясают своей жестокостью.

В музыкальной части мероприятия прозвучали два произведения: вокальный цикл Фирангиз Ализаде "Üç akvarel" (Три акварели) для сопрано, флейты и рояля на слова Нигяр Рафибейли и композиция Руфата Рамазанова "Təəssürat" (Впечатление) для струнного оркестра, посвященная памяти жертв геноцида.