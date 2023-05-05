В Гяндже представлено захватывающее международное цирковое шоу DZİVA

В Гяндже представлено захватывающее международное шоу DZİVA, организованное Бакинским государственным цирком (БГЦ), сообщили Day.Az в пресс-службе БГЦ.

Организатором программы является всемирно известный цирковой артист, обладатель престижных международных наград в сфере циркового искусства, наш соотечественник Аллахверди Исрафилов.

В шоу выступают участники фестиваля Монте-Карло и профессиональные цирковые артисты из разных стран, покорившие сцену других мировых фестивалей. В программе собраны лучшие мировые цирковые номера.

Уникальные выступления львов и тигров под управлением дрессировщика Ростислава Гаврылива, которые легли в основу сюжетной линии программы, делают ее неповторимой, яркой и запоминающейся.

Показ международного шоу DZİVA проходит с 4 по 9 мая в Гянджинском олимпийском спортивном комплексе. Билеты можно приобрести во всех кассах города Гянджа и онлайн на iTicket.az.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (055) 959-12-12.

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