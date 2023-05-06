В Баку прошел вечер, посвященный творчеству Мухтара Дадашева

В Госфильмофонде Азербайджана прошло очередное мероприятие в рамках цикла ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", посвященного 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает Day.Az.

Вечер был посвящен творчеству народного артиста, лауреата Государственной премии, кинооператора и кинорежиссера Мухтара Дадашева.

В своем выступлении директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев отметил большие заслуги Мухтара Дадашева в становлении и развитии азербайджанского кино. Заслуженный деятель искусств, киновед Айдын Кязымзаде поделился воспоминаниями о режиссере, его работе в кино. Вниманию гостей была представлена документальная кинокартина "Баку-42" об исключительном вкладе бакинских нефтяников в достижение Победы над фашизмом. Фильм создан кинорежиссером Мухтаром Дадашевым в 1985 году.

Отметим, что Мухтар Дадашев родился в Баку в 1913 году. В 1924 году впервые вышел на сцену Азербайджанского государственного драматического театра (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). С 1929 года был актером Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

Придя в кино в 1931 году, Мухтар Дадашев в качестве ассистента оператора принимал участие в съемках документальных и художественных фильмов. С 1933 года с целью повышения опыта работы был командирован в Москву.

Фильмы созданные Мухтаром Дадашевым занимают особое место в истории азербайджанского документального кино. Он является оператором художественных и документальных фильмов, среди которых - "Аршин мал алан", "Советский Азербайджан" (Особая награда Каннского международного кинофестиваля), "Счастливого пути", "Наш Азербайджан", "Сабир", "Кура", "Вечное братство" и многих других, режиссером-постановщиком художественных фильмов "Во имя закона", "В Баку дуют ветры" и других. Мухтар Дадашев скончался в 1998 году.