В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась международная научная конференция "Межкультурный диалог и этническая самобытность", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Конференция была организована Министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО и Бакинского института Юнуса Эмре.

Директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова в своем выступлении подчеркнула, что великий лидер Гейдар Алиев на протяжении всей своей многогранной деятельности уделял одно из центральных мест сохранению культурной идентичности, созданию культурного диалога между странами и народами.

Первый омбудсмен Азербайджана, заместитель председателя совета старейшин, профессор Эльмира Сулейманова рассказала о мудрой политике выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, особом внимании великого лидера к культуре и национальному наследию.

Аналитик Бакинского международного центра мультикультурализма Араз Гурбанов отметил важность проведения конференции для дальнейшего сближения культур народов мира.

На сессиях с интересными докладами выступили исполнительный директор Института археологии, этнографии и антропологии НАНА Заур Гасанов, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, куратор отдела неевропейских культур Этнографического музея в Кракове Анна Сзелинговская, главный хранитель Грузинского национального музея Ирина Кошоридзе, профессор-исследователь Института Шелкового пути и Центральной Азии Университета Кемён Южной Кореи Ли Дже Юнг, директор Музея турецкого и исламского искусства Экрем Айтар, искусствовед, работающая в Турции, независимый куратор организации SOACArt Сумиё Окумура, руководитель Брукентальского музея искусств при Национальном музее Брукенталя Александру Сонок, генеральный директор Этнографического музея Будапешта Лайош Кемекси, декан факультета туризма Казахской академии спорта и туризма Айгюль Агелеуова, заместитель главного редактора журнала SAN'AT Академии художеств Узбекистана Бинафша Нодир.

Был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским национальным музеем ковра и Этнографическим музеем Будапешта.

Руководителю лаборатории научной реставрации ценных и археологических металлов Государственного Эрмитажа Игорю Малкиелю были представлены тактильные образцы фрагментов Пазырыкского ковра, сотканные в отделе традиционных технологий АНМК. Ширин Меликова отметила, что эти ковры в 2021 году были подарены Эрмитажу в соответствии с концепцией инклюзивной выставки "Незримое искусство. Расширяя границы возможного".

В программу двухдневной конференции была также включена культурная программа для гостей - визит в Центр Гейдара Алиева и Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях".