Эксперты из 17 стран мира собрались в Баку на мероприятии по обмену опытом в области культурного наследия

В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках мероприятия впервые по приглашению консультативного органа ЮНЕСКО - ICOMOS в Баку собрались эксперты, специалисты в области культурного наследия из 17 стран мира.

В мероприятии принимают участие представители Франции, Польши, Израиля, Турции, Болгарии, Словении, России, Румынии, Молдовы, Грузии, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Египта, Омана и других стран.