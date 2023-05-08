https://news.day.az/culture/1562330.html Эксперты из 17 стран мира собрались в Баку на мероприятии по обмену опытом в области культурного наследия - ФОТО
Эксперты из 17 стран мира собрались в Баку на мероприятии по обмену опытом в области культурного наследия - ФОТО
В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках мероприятия впервые по приглашению консультативного органа ЮНЕСКО - ICOMOS в Баку собрались эксперты, специалисты в области культурного наследия из 17 стран мира.
В мероприятии принимают участие представители Франции, Польши, Израиля, Турции, Болгарии, Словении, России, Румынии, Молдовы, Грузии, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Египта, Омана и других стран.
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