Ревность, предательство, потеря идеала…– режиссер Ильгар Сафат о новом спектакле "Изменить Отелло"

13 мая на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоится долгожданная премьера спектакля "Изменить Отелло" по пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Ильгар Сафат, хорошо известный своими успешными театральными и киноработами.

Как рассказал в беседе с Trend режиссер, пьеса "Изменить Отелло" ставится к юбилею народного писателя Азербайджана, известного драматурга Эльчина, передает Day.Az.

"В пьесе Эльчина я нашёл очень много тем, созвучных и моим художественным интересам. Тема ревности, предательства, потери идеала, и болезненное желание этот идеал вернуть. Мы погружаемся в пучину театрального хаоса. Это очень оригинальное переосмысление великой трагедии Шекспира "Отелло"", - подчеркивает Сафат.

Он отмечает, что спектакль получился очень страстный, и, как ему кажется, содержательный, глубокий.

"У нас на сцене кипят "шекспировские страсти", мы размышляем о природе театра, заглядываем в театральное зазеркалье, исследуем природу человека, погружаемся в глубины его отчаяния. Размышляем о сложностях взаимоотношений между любящими людьми. Мы пытаемся ответить на вопрос: как находясь в поисках идеала, не стать эгоистом, и сохранить живые чувства к окружающим тебя людям? Можно ли вернуть себе интерес к жизни через театральность, через игру? Мне кажется, наша постановка будет интересна зрителям разных возрастов. Ведь те вопросы, которыми задается наш главный герой (прим. - в прекрасном исполнении народного артиста Азербайджана Мабуда Магеррамова), созвучны многим современным людям. Мы на них отвечает языком театра", - сказал он.

Наряду с тем, что Ильгар Сафат является режиссером-постановщиком спектакля, он также отвечает за его музыкальное оформление.

"Музыка, вне всякого сомнения, одно из сильнейших средств художественной выразительности. Но дело не только в этом. Как в кино, так и в театре, я стараюсь добиться максимального контроля над материалом. Это касается не только содержательной части фильма или спектакля, но также и его визуального и звукового компонента. Я создавал музыкальное оформление ко всем своим спектаклям и картинам. В некоторых своих спектаклях и в фильме "Родная Земля", который скоро выйдет на экраны, был также и художником-постановщиком. Для меня это вполне естественно. Я сам пишу сценарии, сам рисую раскадровку, сам монтирую свои картины. Для меня очень важен тотальный авторский контроль над тем, что я делаю. Я могу работать только тогда, когда полностью контролирую творческий процесс. В идеале хотелось бы, конечно, самому написать музыку к фильму или спектаклю. И хотя в одном из моих спектаклей звучали написанные мною песни, до сочинения полноценного саундтрека дело пока, к сожалению, не дошло. Может быть, это случится когда-нибудь в будущем", - добавил Сафат.

Отметим, что в спектакле "Изменить Отелло" заняты народные артисты Азербайджана Людмила Духовная и Мабуд Магеррамов, заслуженные артисты Салман Байрамов, Натаван Гаджиева, Инна Имранова, актеры Ярослав Трифонов, Говхар Шахбанова, Руфат Алиев, Джохар Абдуллаев, Руслан Павлов, Рашад Алияров, Иоанна Ферштандт, Сабина Асим, Самира Рустамова и Диляра Назарова.

Художник-постановщик - Умай Гасанова, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - Сямра Ахундова, хореограф - Рауля Турккан.

Начало спектакля - в 19.00.

Билеты можно приобрести в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az.

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