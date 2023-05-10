10-летний Эмин-Чарльз Нейлор посвятил композицию 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

10-летний Эмин-Чарльз Нейлор посвятил написанную им на слова народного поэта Вахида Азиза композицию "Öndər" 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Композицию исполнила его мать, оперная исполнительница, народная артистка Фидан Гаджиева в сопровождении женского камерного ансамбля MEZZO и учащихся Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой. Режиссер клипа - Наиль Наибоглу, оператор - Фахир Самедоглу, аранжировка - Заур Али, mix & mastering - Toofan (Promix).

Эмин-Чарльз Нейлор обучается в Музыкальной школе вокала по классу фортепиано и скрипки.

В семье Фидан Гаджиевой и гражданина Великобритании Филиппа Нейлора трое детей - Эмин-Чарльз, Хаяла-Джорджия и Давуд-Дэвид.