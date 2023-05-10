https://news.day.az/culture/1563128.html В Баку покажут фильм "Mariupolis 2"
В Баку покажут фильм "Mariupolis 2"
В Landmark Rotunda в Баку 17 мая в 18.00 пройдет показ фильма "Mariupolis 2" (Мариуполис 2), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мероприятие состоится при организации посольства Литвы и посольства Украины в Азербайджане.
"Мариуполис 2" - фильм литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, который погиб в Украине. Картина стала лучшим документальным фильмом 2022 года по версии Европейской киноакадемии, а на 75-м Каннском кинофестивале была удостоена специальной награды жюри "Золотой глаз".
"Мариуполис 2" - это документальный фильм, рассказывающий о жизни мариупольцев в условиях войны.
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