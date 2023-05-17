Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере продвижения культуры тюркского мира

В Баку прошла встреча президента Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) Гюнай Эфендиевой и министра культуры и спорта Казахстана Асхата Оралова, посетившего Азербайджан в рамках официальной церемонии открытия мероприятия "Шуша - культурная столица тюркского мира 2023 года", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече было отмечено, что объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год было встречено всеми тюркскими народами с большой радостью и гордостью. Была подчеркнута значимость мероприятий, проводимых МФТКН с целью продвижения в городах тюркского мира древнего исторического наследия и культурных ценностей города Шуша.

На встрече были обсуждены совместные мероприятия по изучению, сохранению и пропаганде общетюркского культурного наследия на международной арене. В то же время министр высоко оценил тесное сотрудничество МФТКН с Казахстаном и заявил о готовности в оказании поддержки проектам организации, направленным на продвижение культуры страны. В ходе беседы была подчеркнута работа, проводимая организацией в рамках юбилеев Абая, Джамбула Джабаева и других выдающихся литературных деятелей Казахстана. Было также отмечено, что в скором времени со стороны МФТКН увидит свет новая книга, посвященная Абаю.

Встреча завершилась обменом мнениями по развитию сотрудничества и будущим совместным проектам.