В Баку представлено элитарное искусство Opera Class

Любите ли вы оперу? В чём, по вашему мнению, секрет чудесных голосов оперных певцов?

В Баку в Международном центре мугама прошел первый вечер проекта Opera Class, направленного на пропаганду оперного искусства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пропаганда оперного искусства, которое является неотъемлемой частью культурного кода нации, несёт в себе духовно-нравственные ценности. Но путь на сцену проходит через разные стадии обучения и творческого мастерства. Очень многое надо сделать, чтобы стать настоящим Артистом. К тому же, оперу называют элитарным искусством.

Основное драматическое содержание оперы - это человек, как личность, как индивидуальность. Самое главное отличие оперы от других вокально-драматических жанров в том, что опера требует в обязательном порядке высокого стиля пения. Обязательным является не только сильный, здоровый, богатый голос, но и развитая техника и культура певца. Это искусство сложно тем, что вокалисту нужно быть и актером, демонстрировать и сценическое мастерство, и, конечно же, много работать. Ведь с итальянского и латинского языков слово "опера" переводится, как "дело, труд, работа".

Что мы видим, когда действие происходит на сцене? С гордой осанкой певец стоит с расправленными плечами, приподнятой головой и звуки, кажется, сами слетают с его уст... Голос - прекрасный дар, который имеется у каждого человека. Его по праву называют музыкальным инструментом. И хотя не все обладают оперным голосом, для многих пение такое же привычное дело, как еда или сон.

В концертной программе приняли участие именитые и молодые артисты, чтобы не только показать свои различные вокальные возможности, но и преемственность поколений. В сопровождении концертмейстера Ребекки Магомедовой выступили народная артистка Гюльназ Исмайлова (сопрано), заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано), исполнители Гюнель Гаджиева (сопрано), Атяш Гараев (тенор), Махир Тагизаде (баритон), Нина Макарова (меццо-спрано) и Эфим Завальный (баритон).

Были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков.