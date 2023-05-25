Еще один триумфальный концерт с музыкой Франгиз Ализаде

В этом году знаменитый американский квартет KRONOS справляет свой полувековой юбилей. В 1973 году замечательный скрипач Дэвид Харрингтон организовал в Сан-Франциско новый ансамбль, который впоследствии прославил на весь мир исполнительское искусство Америки в сфере квартетной музыки. КRONOS является сегодня победителем нескольких премий Grammy, Polaris, в также немецкой премии Echo, передает Day.Az.

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Отрадно, что уже в течении 30 лет этот коллектив сотрудничает с известным азербайджанским композитором Франгиз Ализаде, неизменно включая в свои многочисленные турне ее произведения. По просьбе KRONOS Ф.Ализаде в 1993 году сочинила произведение "Muğam Sayağı", которое побило все рекорды по частоте исполнений многими квартетами мира - от США до Сингапура. Напомним, что в 2008 году на церемонии награждения Ф.Ализаде званием UNESCO "Artist for Peace" в Париж был специально приглашен из Сингапурa квартет Tang, с большим успехом исполнивший для гостей церемонии "Muğam Sayağı".

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А в 2015 году в лондонском Barbican Hall состоялась торжественная презентация уже целого CD-альбома американской фирмы Nonesuch в исполнении квартета KRONOS, целиком состоящего из произведений Франгиз Ализаде. Сюда вошли помимо "Muğam Sayağı", "Oasis", "Music for Piano" (в исполнении автора), а также квинтет "Absheron".

Пути Франгиз Ализаде с KRONOS не раз пересекались на разных континентах: в Нью -Йорском Carnegy Hall, в Токийском Santory Hall, на Стамбульском Международном музыкальном фестивале, в Женевском Congress Hall и др.

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На этот раз знаменательная встреча состоялась в Берлине на юбилейных торжествах квартета в самом престижном концертном зале - Pierre Boulez Saal. Юбилей квартета KRONOS широко отмечался в течение недели в столице Германии: здесь прошли многочисленные воркшопы, презентация "50 for Future", в рамках которого неоднократно звучал "Dance" Франгиз Ализаде, признанный самым успешным произведением проекта, концерт в Pierre Boulez Saal, а также День открытых дверей т.н Open House.

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Несомненно, что кульминацией всех юбилейных событий стал фантастический концерт KRONOS в Pierre Boulez Saal, билеты на который были проданы за месяц до события 20 мая. Расположенный в самом сердце культурной столицы Европы, этот зал является ныне эталоном в сохранении лучших традиций музыкального авангарда. Недаром ему присвоено имя легендарного Мэтра современной музыки - выдающегося композитора и дирижера - Пьера Булеза.

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Представляя публике произведение Франгиз Ализаде "Muğam Sayağı" руководитель квартета Дэвид Харрингтон сказал: "Мы горды и счастливы, что многие годы нашим автором является блистательный композитор Франгиз Ализаде. Зачастую современная музыка, отражающая напряженные события окружающей нас жизни, теряет свою привлекательность и красоту. В этом смысле творчество Франгиз являет собой уникальный, редкий пример истинной красоты и духовности. Это настоящий островок, в котором мы находим для себя и наших слушателей отдохновение и утешение. Спасибо Тебе за это, дорогая Франгиз!".

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После исполнения музыки Франгиз Ализаде долго не смолкали аплодисменты, под которые автор была вызвана на сцену.

Н.Гасымова