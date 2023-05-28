В Бразилии прошел потрясающий концерт Эмиля Афрасияба и Энвера Садыгова

В столице Бразилии городе Бразилиа прошел концерт, организованный при поддержке посольства Азербайджана в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева и Дня независимости Азербайджана - 28 мая, сообщил Day.Az участник вечера, джазовый пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, преподаватель Berklee College of Music (США) Эмиль Афрасияб.

На открытии вечера в исполнении оркестра Национальной армии Бразилии Corpo De Bombeiros Militar прозвучали гимны Азербайджана и Бразилии.

В своем выступлении посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз подчеркнул бесценную роль в успехах страны основоположника современной азербайджанской государственности, великого государственного деятеля Гейдара Алиева, политику которого успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Было отмечено, что важным этапом в истории азербайджанского народа стало создание 28 мая 1918 Азербайджанской Демократической Республики - первого демократического государства на мусульманском Востоке. Эта история является предметом гордости для каждого азербайджанца. Наша страна имеет древние традиции, богатые природные и человеческие ресурсы, славную историю, прочный фундамент независимости и демократических ценностей.

Выступившие сопредседатель Бразильско-Азербайджанской межпарламентской группы дружбы, сенатор Нельсиньо Трейс и представители МИДа страны отметили высокий уровень взаимоотношений между странами, большие возможности для дальнейшего развития и укрепления связей между народами.

В джазовой концертной программе также приняли участие музыкант-виртуоз, гармонист, народный артист Энвер Садыгов, ударник Эльвин Баширов и бас-гитарист Салех Мамедов. Прозвучали авторские композиции и импровизации.