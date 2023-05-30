Эльхан Гасымов был душой киностудии "Азербайджанфильм" - заслуженный деятель искусств Аяз Салаев
Эльхан Гасымов был душой киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.
Об этом, как передает Day.Az, во вторник сказал Trend заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев на церемонии прощания с известным кинорежиссером и актером, заслуженным артистом Азербайджана Эльханом Гасымовым.
"Эльхан Гасымов - не годы, а десятилетия был душой киностудии "Азербайджанфильм". Любое мероприятие, все события... в первую очередь хотелось видеть именно его", - подчеркнул киновед.
Говоря о личных качествах Эльхана Гасымова, Аяз Салаев отметил, что кинорежиссер был очень положительным и добрым человеком.
"Мы с ним очень часто общались по любому поводу. Мне всегда хотелось, чтобы он присутствовал рядом. В свое время Эльхан Гасымов перенес большую трагедию - гибель сына. Его сын был моим студентом, очень талантливым человеком", - заключил Салаев.
Напомним, что Эльхан Гасымов скончался 29 мая на 79 году жизни. Он похоронен рядом с сыном на Хырдаланском кладбище. Отметим, что Эльхан Гасымов родился 24 апреля 1945 года в Нахчыване. Выпускник актерского факультета Азербайджанского государственного института искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и режиссёрского факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (сейчас - Российский государственный институт сценических искусств). Сыграл в около сорока картинах, более всего запомнился по ролям в фильмах "Где Ахмед?", "Последний перевал" и т.д.. С 1969 года работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, как актер и режиссер работал в более сорока художественных и документальных картинах, сатирическом киножурнале "Mozalan".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре