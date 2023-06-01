"Həyat, deyəsən, gözəldir" (Жизнь как будто хороша) - так называется новый фильм мэтра отечественной кинематографии, народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фильм Вагифа Мустафаева действительно долгожданный, его премьеру зрители ждали с большим интересом. Кстати, до премьеры в Азербайджане показ кинокартины прошел на кинофестивале тюркского мира Korkut Ata в Бурсе (Турция), где кинорежиссер Вагиф Мустафаев был удостоен награды в номинации "Лучший режиссер тюркского мира".

Кинолента "Həyat, deyəsən, gözəldir" азербайджанским зрителям была представлена в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков. Мероприятие посетили общественные деятели, известные представители культуры и искусства, представители молодого поколения кинематографистов.

Заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры, кинорежиссер Руфат Гасанов в своем выступлении дал высокую оценку творческой деятельности Вагифа Мустафаева, выразил признательность режиссеру и съемочной группе за создание фильма.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова, народный артист, кинорежиссер Огтай Миргасымов, писатель, публицист Алисафтар Гусейнов, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, режиссер, продюсер Али Иса Джаббаров в своих выступлениях коснулись темы содержательного творчества Вагифа Мустафаева, вклада режиссера в отечественный кинематограф и эстетики созданных им фильмов.

Далее состоялся показ фильма, съемки которого проходили в поселке Гадрут Ходжавендского района, Хызинском районе, Баку и на Абшеронском полуострове.

"Həyat, deyəsən, gözəldir" - картина о периоде 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. В результате контрнаступления азербайджанской армии армяне впадают в панику. Среди взятых в плен армянских солдат есть два брата. Их дальнейшая судьба представлена в трагикомическом жанре, и это составляет основу экранного произведения.

Можно с уверенностью сказать, что кинокартина займет свое достойное место в отечественном кинематографе. И те, кому посчастливилось быть в числе первых зрителей, захотят посмотреть фильм еще раз. Многочисленные поклонники творчества Вагифа Мустафаева и киноманы находятся в ожидании выхода фильма в широкий прокат.

Автор сценария и режиссер фильма - Вагиф Мустафаев, оператор-постановщик - Орхан Аббасов, художник - Гурам Наврозашвили, художник по костюмам - Кети Каландадзе, композитор - Турал Мамедли, продюсер - Фариз Ахмедов, кастинг-директор - Яна Никитина.

В главных ролях снялись Хикмет Рагимов, Севиндж Алиева, Нино Гомартели, Дмитри Самхарадзе, Георгий Джелия Афтандил Махарадзе, Анаида Ростовская.

Фильм снят по заказу министерства культуры на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.