В Баку прошел концерт "Музыкальные бутончики"

В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана прошел концерт учащихся одиннадцатилетней музыкальной школой № 25 имени Рафига Бабаева, посвященный Международному дню зашиты детей, передает Day.Az.

На открытии директор музея, заслуженный работник культуры Алла Байрамова отметила, что государством уделяется особое внимание и забота для развития и образования подрастающего поколения, раскрытия творческого потенциала и реализации идей.

Творчество играет очень важную роль в жизни каждого человека, способствует выражению своей индивидуальности и достижению успеха в любом деле. Творческая деятельность - одна из наиболее продуктивных в детском возрасте, многогранно и разнообразно, помогает развитию всех сторон личности ребенка. И в этом важную составляющую играет музыкальное творчество, которое может проявляться в пении, танцах, игре на музыкальных инструментах. Как бутончики дети раскрываются и превращаются в прекрасные цветы. Каждый ребенок по своей природе - творец и экспериментатор. В наше время весьма актуальна проблема разностороннего воспитания человека уже в самом начале его пути, в детстве, воспитания личности, в котором гармонично развивалось бы эмоциональное и рациональное начала. Творчество - это тот путь, который может эффективно реализовать эту цель.

В красочной концертной программе были представлены произведения азербайджанских и мировых классиков, современных авторов.