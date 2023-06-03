В Баку прошло мероприятие, посвященное памяти Талята Рахманова

В Госфильмофонде Азербайджана в Баку прошло мероприятие, посвященное памяти известного киноактера, директора кинокартин Талята Рахманова (1931 - 1995 годы), сообщает Day.Az.

В своем выступлении на вечере директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев рассказал не только о творческой деятельности Талята Рахманова, но также о его жизни и судьбе. Было отмечено, что Талят Рахманов происходил из интеллигентной семьи. На Бакинской киностудии (сейчас - киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы) он работал помощником режиссеров, организатором съемочного процесса. Снимался в фильмах с 1955 года.

Талят Рахманов сыграл в около 80 фильмах, его называли мастером эпизодических ролей.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев поделился воспоминаниями о съемках в кинокартине "Бабек", где директором фильма был Талят Рахманов.

В свою очередь заслуженный работник культуры, сценарист Юсиф Шейхов рассказал, что его знакомство с Талятом Рахмановым состоялось на съемках кинокартины "Волшебный халат". В этом фильме Юсиф Шейхов в совсем юном возрасте исполнил одну из ролей.

В ходе мероприятия вниманию гостей были представлены кадры из фильмов, в который снимался Талят Рахманов. Отметим, что он был занят в таких кинокартинах, как "Аршин мал алан", "Где Ахмед?", "Яблоко как яблоко", "Тахмина", "Дорожное происшествие", "Допрос" и многих других.