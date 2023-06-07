Тандем азербайджанских актеров и российского режиссера: директор Бакинской русдрамы о постановке спектакля "Капитанская дочка"

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 9 июня состоится премьера спектакля по повести Александра Пушкина "Капитанская дочка".

Постановка спектакля осуществлена в рамках международного проекта "Петербургские театральные мастерские", он реализуется совместно Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Ассоциацией деятелей русских театров зарубежья и Театром-фестивалем "Балтийский дом". Проект реализуется с 2021 года и ключевым его событием станет совместный выпуск спектакля по повести Александра Сергеевича Пушкина "Капитанская дочка" в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

Постановку осуществляет известный санкт-петербургский режиссер, лауреат Государственной премии России, лауреат российской национальной премии "Золотая маска", театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" Игорь Коняев, художник-постановщик спектакля - Ольга Герр (Россия).

Директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Адалят Гаджиев в беседе с корреспондентом Trend Life раскрыл детали работы коллектива с российским режиссером и поделился творческими планами театра, передает Day.Az.

"У нас сложились тесные контакты с Сергеем Шубом - генеральным директором Театра-фестиваля "Балтийский дом". Так получилось, что некоторое время назад Сергей Григорьевич вместе со своей командой находился с визитом в Баку. Посетив наш театр, они посмотрели спектакль "Маскарад" в постановке главного режиссера, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского. Напомню, что премьера "Маскарада" состоялась осенью 2013 года, главную роль Евгения Арбенина играл сам Шаровский, а год назад режиссер обновил актерский состав спектакля. Сергей Шуб как раз посмотрел обновленный спектакль. Постановка ему понравилась, и мы получили приглашение на фестиваль "Встречи в России" (прим. авт. - организатором выступил театр-фестиваль "Балтийский дом"). Обсуждая детали нашего участия в фестивале, появилась идея, чтобы молодые актеры театра за неделю до его начала приняли участие в мастер-классах, один из которых провел известный санкт-петербургский режиссер Игорь Коняев", - сказал Адалят Гаджиев.

На вопрос почему выбор пал на произведение "Капитанская дочка", директор Бакинской русдрамы отметил, что в 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, поэтому постановку решили приурочить к этой дате.

"Мы решили обратиться к творческому наследию Александра Пушкина, и выбор пал на произведение "Капитанская дочка". В спектакле задействованы наши молодые актеры и известные мастера сцены - народная артистка Азербайджана Александра Никушина, заслуженные артисты Рита Амирбекова, Наталья Балиева, Фирдовси Атакишиев. Кстати, Фирдовси Атакишиев выйдет на сцену после длительного перерыва. Считаю подбор актеров замечательным, причем с каждым попали, как говорится, в самую точку. Я присутствовал на репетициях, почувствовал и увидел отношение, настроение актеров - все заряжены крайне позитивно. Да, они волнуются перед премьерой, немного устают, ведь график репетиций напряженный, но никто не возмущается, никто никуда не спешит. Отрадно, что они отменили все съемки и другие проекты, полностью погрузившись в эту работу", - подчеркнул директор театра.

По словам Адалята Гаджиева, сотрудничество с российским режиссером и художником-постановщиком важно для обеих сторон.

"Все вопросы, связанные с постановочной частью, мы взяли на себя, а российская сторона - работу режиссера и художника. Планируем продолжить сотрудничество с зарубежными театральными деятелями. Хочу выразить признательность министерству культуры Азербайджана за поддержку, это нас радует и воодушевляет", - сказал он.

Директор театра добавил, что наряду с тем, что спектакль "Капитанская дочка" войдет в репертуар театра, также в будущем планируется участие с постановкой в фестивалях и гастрольных турах.