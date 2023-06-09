В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), состоялся сольный концерт пианистки, лауреата республиканских и международных конкурсов Назрин Аббаслы, сообщает Day.Az.

На концерте из серии "Молодежь нашего дня" прозвучали произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов.

Назрин Аббаслы исполнила сочинения Вагифа Мустафазаде, Жан-Филиппа Рамо, Фридерика Шопена, Фрица Крейслера, Сергея Рахманинова, Камиля Сен-Санса, Ференца Листа.

Пианистка представила слушателям красивое, насыщенное звучание. Прекрасные звуки музыки окутали весь зал, подарив слушателям встречу с прекрасной музыкой.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор Филармонии, народный артист Азербайджана, профессор, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - заместитель директора Филармонии Айла Керимова-Закария.

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