В Баку состоялась премьера спектакля "Капитанская дочка"

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоялась премьера спектакля по произведению Александра Пушкина "Капитанская дочка", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Постановка спектакля осуществлена в рамках международного проекта "Петербургские театральные мастерские" совместно Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Ассоциацией деятелей русских театров зарубежья и Театром-фестивалем "Балтийский дом".

Спектакль поставлен известным режиссером, лауреатом Государственной премии России и театральных премий Игорем Коняевым. В проекте также приняли гости из России Ольга Герр (художник-постановщик) и Владимир Дробышев (видеоряд). Над музыкальным оформлением работал Анар Юсуфов, художник по свету - Николай Рудычев, постановщик сцен сценического боя - Наталья Балиева. Спектакль приурочен к 225-летию великого русского поэта Александра Пушкина.

"Капитанская дочка" - историческая повесть Александра Пушкина, действие которой происходит во время восстания Емельяна Пугачёва в период властвования Екатерины II. Тема чести и долга проходит красной строкой через произведение. Главный герой Петр Гринев на предложение перейти на сторону мятежников отвечает отказом даже под страхом смерти. Ведь согласиться - значит предать родину. В повести затрагивается и тема подлости в образе офицера Швабрина - предателя, труса и доносчика, а также тема искренней любви Петра Гринева и Маши Мироновой, капитанской дочки, которую спасает главный герой, рискуя жизнью и карьерой.

В спектакле сыграли - народная артистка Азербайджана Александра Никушина, заслуженные артисты Рита Амирбекова, Наталья Балиева, Фирдовси Атакишиев, актеры театра Джохар Абдуллаев, Ярослав Трифонов, Рамиль Алиев, Рустам Керимов, Тамерлан Абдуллаев, Диляра Назарова, Мурад Исмайлов, Фарид Бахрамов, Эльшад Муртузов, Илькин Мехтиев, Тамилла Абуталыбова, Сабина Асим, Руфат Алиев и Сяма Велиева.

Премьера была встречена овациями зрителей. Спектакль "Капитанская дочка" войдет в репертуар театра, также в будущем планируется участие с постановкой в фестивалях и гастрольных турах.

Фото - Вугар Иманов.

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