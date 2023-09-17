Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев стал лауреатом конкурса имени Шимановского в Польше

Азербайджанский виртуоз, заслуженный артист Эльвин Ходжа Ганиев стал победителем престижного Международного конкурса имени Кароля Шимановского, который прошел в польском городе Катовице, сообщает Day.Az.

Международный музыкальный конкурс имени Кароля Шимановского проводится раз в пять лет в Катовице (Польша). Победители определяются в четырех дисциплинах - фортепиано, скрипка, струнный квартет и вокал. Лауреаты получают престижный приз, помощь в карьере, денежное вознаграждение из фонда, составляющего почти 300 000 евро, и возможность выступить на гала-концерте на одной сцене с легендарной Марин Элсоп и Национальным симфоническим оркестром Польского радио.

Звание лауреата престижного конкурса класса "А" открывает Эльвину дорогу на лучшие концертные площадки и к коллаборациям с самыми известными музыкантами и коллективами мира.

Эльвин Ходжа Ганиев является лауреатом международных конкурсов скрипачей имени К.Липинского и Г.Венявского, П.И.Чайковского, Д.Ойстраха и других. Азербайджанский виртуоз завоевал золотую медаль на II Международном музыкальном конкурсе в Берлине (Германия). Его имя внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

Будущий скрипач родился в семье музыкантов. Мама, Нармина Ганиева, - пианистка. Папа, Хайретдин Ходжа, - виолончелист. Дедушка - всемирно известный музыкант-скрипач, народный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, профессор Сарвар Ганиев.

Родители Эльвина преподают на факультете музыки в Билькентском университете, являются солистами Билькентского симфонического оркестра. Эльвина с детства называли вундеркиндом, уже в семь лет он получил приглашение исполнить концерт Вивальди для двух скрипок с оркестром с выдающимся скрипачом Виктором Пикайзеном. Является выпускником Билькентского университета (Турция) и Университета искусств в Цюрихе (Швейцария), победителем международных конкурсов и фестивалей.

После победы на Международном конкурсе молодых музыкантов, который проходил в 2010 году в Италии, Папа Римский наградил Эльвина Ходжа Ганиева орденом. Он активно участвует в международных конкурсах классической музыки, много концертирует за рубежом. Эльвин выступал с концертами в США, Италии, Швейцарии, Великобритании, России, Турции, Испании, Франции, Польше и других странах.