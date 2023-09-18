В галерее «Гыз Галасы» пройдет благотворительная выставка Милены Набиевой

В галерее "Гыз Галасы" с 19 по 21 сентября пройдет персональная выставка "Оттенки моей осени" известной художницы, представителя ЮНЕСКО, заместителя председателя Общества охраны природы, главы благотворительного фонда "Надежда на жизнь" (Həyata ümid) Милены Набиевой, передает Day.Az.

На выставке будет представлено более 20 полотен художницы.

Милена Набиева - творческая личность, чьи эмоции, мировоззрение, переживания и чувства находят свое визуальное выражение через ее удивительно теплые, земные, полные любви и тихого сердечного света полотна.

"Благотворительность или, говоря более высоким языком, меценатство, несомненно, одно из самых добрых и важных достижений человеческой цивилизации. Мы помогаем друг другу не потому, что надо, а потому, что хотим сами и считаем необходимым. В современном мире благотворительность давно приобрела массовый характер, и это неотъемлемая часть здоровой жизни общества. Казалось бы, творчество - это что-то из совсем другого мира, что-то, что дышит иным воздухом. Благотворительность - это контакт с другим, это возможность и желание видеть в другом человеке человека, в то время как творчество - это всегда контакт и диалог в первую очередь с самим собой. Это поиск ответов на сакраментальные вопросы, как правило, внутри себя, а не снаружи. Однако это не значит, что эти две сферы человеческой жизни не пересекаются. Ведь творчество, которое создается и отпускается в мир не с целью заработка, а с целью подарка - это всегда радикальный выход из личного пространства, всегда искусство ради преумножения добра в мире", - рассказывает Милена Набиева.

Картины Милены Набиевой излучают какую-то неведомую энергетику, которая присутствует в работах не всех мастеров кисти. Это работы о восприятии мира и красоте, трепетном чувстве ожидания прекрасного и впечатлений, для которых открыто сердце и душа. Палитра этой художницы поистине разнообразна. Своей живостью и глубиной поражают пейзажи, этюды, натюрморты... Теплота всецело наполняет картины Милены Набиевой и заставляет зрителя окунуться в мир гармонии и спокойствия, соприкоснуться с душой истинного художника.