На Неделе культуры в Вене представлены азербайджанские национальные костюмы

Неделя культуры под названием "Долгие вечера межкультурной коммуникации" проходит в Вене 17-24 сентября. Одним из партнеров организуемого уже в 6-й раз цикла мероприятий выступает действующий в Вене Азербайджанский культурный центр.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 22 сентября в Золотом зале муниципалитета Вены состоялось дефиле "Одежда народов мира", на котором были представлены национальные костюмы более 40 стран.

На показе моды были продемонстрированы азербайджанские национальные костюмы работы дизайнера Кенуль Велибейли - главы Бакинского дома национальной одежды, зрителям рассказано об особенностях национальных костюмов. Было отмечено, что история представленной одежды, характерной для различных регионов Азербайджана, восходит к XVII-XVIII векам. Особый интерес вызвали карабахские костюмы, посвященные Году города Шуша (2022 год), одежда для всех возрастов с элементом "харыбюльбюль".

Программа Недели, открытие которой состоялось в Азербайджанском культурном центре, предусматривает концерты азербайджанской музыки, пленарное заседание, художественную выставку, показ документальных фильмов и др. культурные мероприятия.