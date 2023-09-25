Город Шуша могут объявить «культурной столицей исламского мира» на следующий год

25-26 сентября в Дохе (Катар) началась 12-я Конференция министров культуры исламского мира.

Как сообщили Day.Az в министерстве, 25 сентября для участия в мероприятии делегация во главе с министром культуры Адилем Керимли совершила визит в Доху.

Адиль Керимли принял участие в церемонии открытия 12-й конференции, посвященной теме "На пути к обновлению культурной деятельности в исламском мире".

В этом году на мероприятии будут обсуждаться такие вопросы, как основные принципы и индикаторы устойчивого развития культурной политики, механизмы развития программы "Культурная столица исламского мира", расширение совместной культурной деятельности в сферах борьбы с незаконным оборотом культурных богатств.

На конференции также предусмотрено рассмотрение представленного нашей страной номинационного документа об объявлении города Шуша, одного из колыбелей культуры и искусства Азербайджана, "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год, а также выступление и презентация, посвященные Шуше.