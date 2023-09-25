В Баку представлен спектакль "Balaca kişilər", посвященный героям Карабахской войны

В Государственном театре юного зрителя состоялся показ спектакля "Balaca kişilər", поставленного режиссером, заслуженным артистом Ниджатом Кязымовым по одноименному произведению писателя-драматурга Ильгара Фахми, сообщает Day.Az.

Показ, организованный при поддержке OO İRƏLİ, посвящен Дню памяти - 27 сентября. На открытии вечера минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Выступившие перед началом показа председатель İRƏLİ Шахин Рахманлы, писатель-драматург Ильгар Фахми, главный режиссер театра, заслуженный артист Ниджат Кязымов отметили, что азербайджанский народ чтит память своих шехидов, героических азербайджанских воинов, отдавших свои жизни в борьбе за территориальную целостность Родины. Зрители, среди которых были ветераны Карабахской войны, семьи шехидов, со слезами на глазах смотрели спектакль, а после его окончания наградили артистов шквалом аплодисментов. Зал стоя аплодировал творческому коллективу.

Художник-постановщик - Вюсал Рагим, постановщик боевых сцен и трюков - Иса Асадов, музыкальное оформление - Заур Рашидов.

В ролях - заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Расим Джафар, Эльнур Бахрамхан, актеры Рашад Сафаров, Анар Сейфуллаев, Араз Пиримов, Бахрам Алигейдар, Нурлан Сулейманлы, Халиг Бекиров, Гусейн Байрамов, Умман Будагов, Ильхан Садыгов, Рамиг Насиров, Мушфиг Алиев, Джейхун Мамедов, Мирзаага Мирзоев.