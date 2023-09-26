Театральная студия Jam SS открыла сезон премьерой мюзикла "Величайший шоумен" на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, сообщает Day.Az.

Этот потрясающий мюзикл оставил незабываемые впечатления на зрителей своими захватывающими танцевальными номерами, авторскими костюмами, необычными декорациями, и конечно же, оригинальными вокальными композициями, исполненными талантливыми артистами. Подготовка и реализация этого мюзикла заняла более трех месяцев.

Мюзикл "Величайший Шоумен" в Азербайджане стал ярким подтверждением того, что искусство объединяет культуры.

"Азербайджан вступает в новую эпоху развлечений с грандиозной сценической премьерой мюзикла "Величайший Шоумен". В прошлом году данный мюзикл дебютировал на азербайджанской сцене, поражая зрителей своей непередаваемой энергией и магией.

"Мюзикл "Величайший Шоумен" - это не просто представление, это переживание, которое оставляет след в сердцах каждого зрителя", - сказал Trend Азиз Азизов - руководитель Jam Group и главный креативный мозг этого проекта, не только реализовавашего амбициозный мюзикл, но также взявшего на себя главную роль в нем.

В ближайших планах студии - 7 октября мюзикл "История Донны" по мотивам всемирноизвестной Mamma Mia.

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