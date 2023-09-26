Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku

В Киноцентре "Низами" состоялось открытие VII Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku, сообщает во вторник Day.Az.

Проект основан в 2017 году и является первым независимым фестивалем документального кино в Азербайджане, его цель - демонстрация картин из разных стран, выявление новых имен и поддержка отечественных режиссеров-документалистов.

Главной темой фестиваля в текущем году является "Космодарвинизм: Эра Водолея". Фестиваль проходит с 26 сентября по 1 октября 2023 года.

В рамках фестиваля пройдут мировые премьеры ряда фильмов. В программу кинопроекта вошло более 60 кинокартин из 29 стран мира, которые будет оценивать международное жюри.

В своем выступлении на мероприятии заведующий отделом Агентства кино Азербайджанской Республики Рашад Гасымов отметил, что каждый кинофестиваль означает праздник кино.

Было подчеркнуто, что поддержку в проведении Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku оказывают министерство культуры и Агентство кино Азербайджанской Республики.

Директор фестиваля, режиссер Имам Гасанов выразил признательность всем, кто оказал содействие в проведении фестиваля, и объявил фестиваль официально открытым.

Было отмечено, что конкурс фестиваля будет проходить по следующим номинациям - лучший международный полнометражный документальный фильм; лучший международный короткометражный документальный фильм; лучший документальный фильм для детей (DokuKids); DokuDarwin: лучший отечественный документальный фильм (к 125-летию азербайджанского кинематографа), а также в программе DokuBaku будут представлены фильмы, не вошедшие в основной конкурс.

Далее вниманию публики была представлена картина режиссера Марии Ибрагимовой "Век живи: долгожители Лерика". До показа Ибрагимова подчеркнула, что это ее первый фильм, снятый в Азербайджане.

"Счастлива наконец поделиться этой работой с аудиторией, очень признательна организаторам фестиваля за предоставленную возможность представить свой фильм", - сказала она.

"Век живи: долгожители Лерика" - это история об уникальном месте не только по меркам Азербайджана, но и всего мира. Для жителей Лерикского района нет ничего необычного в том, что их соседи живут по сто лет, ведь их земляк - известный на весь мир долгожитель Ширали Баба Муслимов.

Информационная поддержка фестиваля - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az