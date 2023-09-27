В Баку представлен фильм "Школа вокала Бюльбюля"

В Мемориальном музее Бюльбюля в Баку состоялась презентация фильма, посвященного основоположнику азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученому-исследователю, педагогу, общественному деятелю, народному артисту СССР, лауреату Государственной премии СССР Бюльбюлю, сообщает Day.Az.

На мероприятии было отмечено, что автором идеи фильма, который называется "Bülbül vokal məktəbi" (Школа вокала Бюльбюля), является заслуженный артист Азербайджана, известный оперный певец Рамиль Гасымов.

Рамиль Гасымов подчеркнул, что великий Бюльбюль был педагогом Мобиля Ахмедова, у которого в свою очередь учился он сам.

"Мой долг сохранить и продолжать эту школу. Также нынешние исполнители должны знать, что в основе их успеха лежат неоспоримые заслуги гениального Бюльбюля. С именем Бюльбюля связано формирование и распространение классических вокальных традиций в Азербайджане, создание научно-вокальной лаборатории, кафедры "Сольное пение и оперная подготовка" в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Фильм также рассказывает о величии этой школы и азербайджанском стиле национальных исполнительских традиций", - сказал Гасымов.

Отметим, что в фильм вошли беседы с директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народным артистом Азербайджана, всемирно известным оперным певцом Юсифом Эйвазовым, ректором Азербайджанской национальной консерватории, народным артистом Сиявушем Керими, народными артистами, оперными певцами Азером Зейналовым, Самиром Джафаровым, музыковедом, доктором философии по искусствоведению, профессором Лалой Гусейновой и заслуженным артистом, известным вокалистом Анаром Шушалы.