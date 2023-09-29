В Вене организован концерт по случаю Года Гейдара Алиева

В Азербайджанском культурном центре в Вене состоялось мероприятие по случаю Года Гейдара Алиева и Дня национальной музыки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открывая мероприятие вступительным словом, руководитель центра Лейла Гасымова рассказала о важном месте, которое занимает основатель независимого Азербайджанского государства, гениальный политик и влиятельный государственный деятель Гейдар Алиев в истории Азербайджана. Было отмечено, что в начале 90-х годов прошлого века Гейдар Алиев, взяв на себя миссию по спасению Азербайджана, государственность которого столкнулась с угрозой уничтожения, успешно вывел страну из тяжелого периода и заложил основу современного развития. Сегодня с его именем связаны основы политического и экономического развития Азербайджана, полностью восстановившего свою территориальную целостность и суверенитет.

Лейла Гасымова также сообщила, что в память о гениальном композиторе Узеира Гаджибейли ежегодно в сентябре в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Неслучайно, что этот праздник, уже много лет отмечаемый как в Азербайджане, так и за пределами страны 18 сентября - в день рождения гениального азербайджанского композитора, стал прекрасной традицией с точки зрения пропаганды нашей музыки и культуры.

В художественной части мероприятия в исполнении студентки Австрийской консерватории имени Антона Брукнера, лауреата и обладательницы Гран-при республиканских и международных конкурсов, молодой пианистки Аян Мамедли прозвучали азербайджанский мугам, народные и композиторские песни.