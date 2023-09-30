В австрийском Бадене прозвучал азербайджанский джаз

Заслуженный артист Азербайджана, пианист и композитор Исфар Сарабский и тарист Бахруз Зейнал выступили с концертной программой в австрийском Бадене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед началом концерта, организованного Азербайджанским культурным центром и городским муниципалитетом, выступил глава Управления культуры Бадена Ганс-Герд Рамахер, который выразил удовлетворение переросшим в традицию культурным сотрудничеством с Азербайджанским культурным центром. Ранее азербайджанские музыканты неоднократно организовывали в Бадене интересные концертные программы.

На джаз-концерте были представлены произведения азербайджанских и европейских композиторов, а также азербайджанские народные песни с джазовыми импровизациями. Прозвучали написанные Исфаром Сарабским композиции "Новруз", "Карабахские скакуны", Area DNA, The Edge. Гостям были представлены композиция Бахруза Зейнала Batin. Впервые перед публикой было исполнено произведение И.Сарабского "Неизвестный".

Отметим, что Исфар Сарабский и его музыкальная группа с 15 сентября по начало октября гастролируют в ряде европейских стран с целью популяризации азербайджанской музыкальной культуры. В рамках турне будет презентован альбом Planet, записанный в сотрудничестве со знаменитой компанией Warner Music Group.