Азербайджанский театр выступит на фестивале в Германии

Труппа Азербайджанского государственного театра юного зрителя примет участие в Международном фестивале камерных театров MOST, который пройдет в Ганновере (Германия) со второго по девятое октября, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

На фестивале азербайджанский театр выступит с моноспектаклем "Контрабас", поставленным народной артисткой Азербайджана Ириной Перловой (1939 - 2010) по произведению немецкого писателя Патрика Зюскинда. В постановке занят заслуженный артист Азербайджана, актер Государственного театра юного зрителя Шовги Гусейнов.

Показ спектакля состоится четвертого октября.

"Контрабас" - произведение, в котором поднимается тема "маленького" человека. Спектакль - одноактный монолог главного героя-контрабасиста, который работает в оркестре. Контрабас вытеснил из жизни своего владельца все человеческие отношения. Никаких изменений в его жизни происходить не может, ведь его занимают только работа в государственном оркестре и музыка. И тогда главный герой задумывает решительно изменить свою повседневную одинокую жизнь: ему нравится вокалистка, которая работает с оркестром. Однако до сих пор она этого не замечала, так как контрабасисты сидят в последнем ряду оркестра...

Спектакль "Контрабас" Азербайджанского государственного театра юного зрителя ранее был с успехом представлен на ряде международных фестивалей и удостоен наград.