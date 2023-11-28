Композиция Хадиджи Зейналовой признана лучшей в Германии

Композиция "Вальс Диабелли" азербайджанского композитора из Германии Хадиджи Зейналовой выиграла в рамках международного композиторского проекта "Diabelli Recomposed" для женщин-композиторов в Брауншвейге приз издания наряду с 53 мировыми премьерами композиторов-женщин, сообщает Day.Az.

Премьера композиции "Вальс Диабелли" состоялась в Брауншвейге 5 ноября 2023 года и былa издана в виде книги с сочинениями 50 женщин-композиторов из 22 стран мира известным немецким издательством для женщин-композиторов Furore-Verlag в городе Касселе.

Произведения женщин-композиторов очень редко исполняются в концертных программах по всему миру. Поэтому необходимо организовать мероприятие, чтобы привлечь к ним внимание. Концерт проект "Diabelli Recomposed" с 53 мировыми премьерами в немецком городе Брауншвейге был впервые исполнен с большим успехом 10 пианистками. Это абсолютный рекорд!

Во времена коронавируса у брауншвейгской пианистки и музыковеда Клаудии Бигос возникла идея запустить проект "Diabelli Recomposed". Бигос уже давно работала над темой "Признанные и забытые женщины-композиторы в истории музыки". Тот факт, что доля женщин в концертных программах по всему миру составляет "всего 2%", было для нее "явно недостаточен". Поэтому она разработала и реализовала концерт со 100%-ным участием женщин. Подготовка проекта заняла три года.

Для "Diabelli Recomposed" Бигос призвала женщин-композиторов со всего мира взять тему вальса Антона Диабелли и написать на нее вариацию в своем собственном стиле. Таким образом, каждая из композиторов могла представить себя и воплотить в жизнь свой индивидуальный композиторский стиль. Проект полностью женский - в нем участвовал только один мужчина: композитор Антон Диабелли (1781-1858), тема которого послужило вдохновением для проекта.

Венский композитор и музыкальный издатель Диабелли в начале 1819 года написал вальс из 32 тактов. Эту вальсовую тему он раздал композиторам Австрии и попросил каждого написать вариацию на его оригинал. Большинство композиторов, к которым он обратился (а все они были мужчинами), жили в Вене или ее ближайших окрестностях. Затем новые сочинения должны были быть опубликованы в антологии всех этих сочинений только что основанного им музыкального издательства Cappi & Diabelli. В ответ на свое обращение Диабелли получил вариации от 50 композиторов. Все они придерживались оригинала, но предлагали и свои идеи, которые, естественно, были глубоко укоренены в композиторском стиле венского классицизма. Среди композиторов были имена, не забытые в истории музыки и по сей день: Карл Черни, Иоганн Непомук Гуммель, Конрадин Крейцер, Ференц Лист, Игнац Мошелес, Франц Ксавер Моцарт, Франц Шуберт. Людвиг ван Бетховен не принял участия в совместном проекте и написал собственные "33 вариации op. 120", которые также были изданы фирмой Cappi & Diabelli.

"Для меня большая честь представлять свою родину на таком важном международном проекте женщин композиторов "Diabelli Recomposed" как единственный композитор из Азербайджана. Моя цель - достойно представлять Азербайджан и гениальную музыкальную культуру на самом высоком уровне во всем мире. Я считаю проект госпожи Бигос очень интересным. Здесь я сочинила вальс на тему вариаций Диабелли. Мой "Диабелли вальс" почти мажорный, но я здесь немного поработала с различными техническими и тональными возможностями фортепиано. Барочный принцип приобретает здесь совершенно новую глубину" - сказала Trend Life Хадиджа Зейналова.

Хадиджа Зейналова - художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound, основатель и художественный руководитель международного музыкального фестиваля "Harmony of Sound". Выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. Член Союза композиторов Азербайджана. С 2005 года живет и работает в Германии. Доктор философии и доцент Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда, член GEMA (Общество по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение музыки). Активно занимается организацией концертов для популяризации азербайджанской музыки. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, США, Канаде, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Турции, Омане, Украине, Франции, Венгрии, Грузии, Кипре, Греции и других странах. Отмечена престижными стипендиями и премиями в Германии, наградами Государственного комитета по работе с диаспорой и министерства культуры Азербайджана.

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