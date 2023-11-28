Cadenza Contemporary Orchestra выступит с концертом “Yaddaş#3: Terra Memoria”

В Международном центре мугама 30 ноября в 19: 00 пройдет концерт Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) под названием "Yaddaş#3: Terra Memoria", сообщает Trend Life.

В концертной программе будут представлены произведения современных авторов конца 20 - начала 21 века Жерара Гризи, Брайана Фернихоу, Клауса Хубера и Кайя Саариахо.

Оркестром будет дирижировать лауреат международных конкурсов Мэри Мария (Санкт-Петербург, Россия) - участник престижных фестивалей, преподаватель Московской государственной консерватории имени Чайковского, дирижер Московского государственного симфонического оркестра. Вход - свободный.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!