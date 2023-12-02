На International Heritage Film Festival в Париже представлены азербайджанские фильмы

В Париже в рамках International Heritage Film Festival - Международного кинофестиваля "Наследие", организованного посольством Кыргызстана и проводимого под эгидой ЮНЕСКО, состоялся показ азербайджанских фильмов "Холодный, как мрамор" и "Марьям".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

На открытии фестиваля с композицией O Sole mio выступил, проживающий во Франции наш соотечественник Тимур Абдикеев (баритон). Гостям фестиваля стали известный китайский режиссер Чжан Имоу, турецкая актриса Мерьем Узерли, французская актриса Наташа Ренье и другие звезды кинематографа. На фестивале также представлены картины из Кыргызстана, Казахстана, Германии, Швейцарии, Китая, Турции, Испании и других стран.

Фильмы "Холодный, как мрамор" и "Марьям" были ранее удостоены призов международных кинофестивалей.

Полнометражный художественный фильм "Mərmər soyuğu" (Холодный, как мрамор) является совместным производством киностудии "Азербайджанфильм", Общественного телевидения (İctimai TV), Baku Media Center и французской компании Arizona Films при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Психологическая драма повествует об отношениях невезучего художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой после заключения отец пытается вмешаться в жизнь сына. В главных ролях- народный артист Гурбан Исмаилов, актеры Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы.

Генеральный продюсер - Арзу Алиева, авторы сценария - Асиф Рустамов и Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды), режиссер - Асиф Рустамов, операторы-постановщики - Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник-постановщик - Рафиг Насиров, звукорежиссер - Орхан Агаларов, продюсеры - Фариз Ахмедов, Орман Алиев, Балаш Гасымов и Гийом де Сейль, креативный продюсер - Ирада Багирзаде.

Полнометражный художественный фильм Məryəm (Марьям) снят совместно киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, TRT и "Sinema evi" при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Фильм рассказывает о том, что спустя много лет Марьям приезжает в Азербайджан, чтобы найти отца, которого прежде считала умершим. Найдя отца в психиатрической клинике, расположенной в одном из отдаленных районов, она сталкивается с новой реальностью. Теперь возникает извечный вопрос "Что делать?"... В ролях - народный артист Нураддин Мехтиханлы, заслуженные артисты Айшад Мамедов, Гямяр Мамедова, актеры Тахмина Рафаэлла, Заур Шафиев, Эртогрул Камалов и другие.

Автор сценария и режиссер - заслуженный деятель искусств Эльчин Мусаоглу, автор идеи - Фархад Растгар, продюсеры - Фариз Ахмедов, Суат Кочар, Эльчин Мусаоглу, оператор-постановщик - Орхан Аббасов, художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Азер Гаджиаскерли.

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