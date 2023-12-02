Baku Fashion Week 2023 – от силы и нежности до мистики и индивидуальности

Первый сезон Baku Fashion Week 2023 начался с пресс-конференции, прошедшей в отеле Four Seasons Baku и давшей старт этому модному событию, сообщает Day.Az.

Ведущая мероприятия Айсель Захидгызы познакомила собравшихся журналистов и гостей с командой, работающей над проектом. Пресс-атташе проекта Эмиль Ахундов отметил, что в оргкомитет Baku Fashion Week входят личности, тесно связанные с миром моды и в течение долгих лет занимающиеся ее развитием. Со-основательница BFW, создательница бренда Uventa Хаяла Асадова, отметила, что нынешний сезон является результатом полугодичной работы большой команды, создающей проект, соответствующий современным мировым стандартам. Со-основатель BFW и концепт-стора Stock, создатель бренда Scandar Анар Искендерли, поделился с собравшимися деталями того, как осуществлялся отбор дизайнеров-участников первого сезона. Со-основательница BFW и концепт-стора Stock, создательница бренда Sida Саида Назирова, отметила, что первый сезон Недели не смог бы состояться без многочисленных партнеров мероприятия, оказавших свою всестороннюю поддержку этому важному начинанию. Со-основательница BFW Екатерина Эрен рассказала о планах команды на ближайшее будущее, включающих в себя не только проведение модных мероприятий внутри страны, но и представление работ азербайджанских дизайнеров за рубежом. Специально приглашенные гости Baku Fashion Week Лилия Рах и Карина Нигай, также поделились своими ожиданиями от проекта и пожелали ему успеха и получения государственной поддержки.

Вечером в Baku Convention Center состоялись показы первого дня первого сезона Baku Fashion Week. Старт вечеру был дан масштабный. Первой на подиуме была продемонстрирована коллекция азербайджанского бренда Uventa, получившая название Gentle & Strong. Основной целью коллекции, вытекающей из ее названия, было продемонстрировать характер персонажа, сочетающего в себе силу и нежность. Показ открыла специальная гостья BFW - топ-модель Гюнай Мусаева, сочетающая в себе обе черты. Коллекция, включавшая в себя множество металлических и кожаных аксессуаров, не оставила никого равнодушным.

Следующей на подиуме была продемонстрирована коллекция азербайджанского бренда Sida. Основательница бренда Саида Назирова, помимо ведения деятельности в сфере моды, также является архитектором-дизайнером, поэтому неудивительно, что и коллекция Routine у нее получилось архитектурно-геометрической, с четко выверенными формами. Как признается сама дизайнер, она любит отражать к своих коллекциях не сиюминутные тренды, а в первую очередь, саму себя. Поэтому и образы у вышедших на подиум моделей получились такими же - строгий сдержанный стиль сильной женщины, уверенной в своих деяниях. Женственность же и темперамент были проявлены в коллекции посредством гипюровых деталей.

Коллекция RE-birth азербайджанского бренда SGMNT, состоящая из 15 образов, была ориентирована на современную женщину со своим неповторимым стилем. Источником вдохновения послужил образ сильной женщины с тонким внутренним миром, обладающий некоторой мистичностью и выражающей свою индивидуальность через моду. В коллекции были использованы черный и металлический цвета.

Закрыл первый день показов первого сезона Baku Fashion Week специально приглашенный дизайнер из Грузии Datuna. Коллекция, в которой превалировали лишь два цвета - черный и розовый, изобиловала массой декоративных элементов. Помимо моделей, в показе приняло участие множество местных звезд. В числе прочих на подиуме были замечены Фуад Гаджиев, основательница бренда Parcha Айсель Садыхова и многие другие.

Организаторами Baku Fashion Week выступили ModePoint и Stock. ModePoint - это проект, созданный для поддержки развития индустрии моды в нашей стране и для организации модных мероприятий как внутри Азербайджана, так и за его пределами. Вот уже два года подряд каждое лето ModePoint организует показы мод Fashion Sunset, проходящие на берегу Каспийского моря. В свою очередь, Stock - это концепт-стор, играющий роль первой широкой модной платформы, объединяющей более 100 азербайджанских брендов. Основная цель Stock - способствовать развитию местной индустрии моды, поддерживать молодых дизайнеров и выводить местные бренды на мировой уровень.

Главным режиссером Baku Fashion Week стала Нина Драко (Польша). Нина является создательницей и участницей целого ряда успешных международных показов для различных дизайнеров и брендов. Стиль работы Нины - это всегда атмосфера, энергетика и особая эстетика каждого показа. Нина также известна в качестве креативного директора международного модельного агентства Nagorny models management. В свою очередь, Евгения Чернышова (Беларусь), обладающая большим опытом работы в международных проектах, сыграет роль хореографа первого сезона Baku Fashion Week.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World

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