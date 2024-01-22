Гаджи Исмайлов отмечает 80-летний юбилей

Известный азербайджанский актер театра и кино, народный артист Гаджи Исмайлов отмечает сегодня юбилей. Актеру исполнилось 80 лет, сообщает Day.Az.

Гаджи Исмайлов родился в Баку, учился в средней школе №190, где посещал также драматический кружок, которым руководил Тофиг Исмайлов.

В 1963-1967 годах учился на факультете драмы и кино Азербайджанского государственного театрального института имени Мирзага Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

После окончания института получил приглашение в труппу только что созданного Сумгайытского государственного драматического театра и впервые вышел на сцену 2 сентября 1968 года в составе молодёжной труппы.

В этом театре сыграл роль дервиша Масталишаха в комедии "Мусье Жордан и дервиш Масталишах", позже - Джеффи в постановке "Странная миссис Сэвидж" по произведению Джона Патрика, Мамедали бека в спектакле "Севиль" Джафара Джаббарлы.

С февраля 1970 года Гаджи Исмайлов служит в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, где воплотил яркие, запоминающиеся роли в знаковых и популярных спектаклях.

Первой ролью на киностудии "Азербайджанфильм" для Гаджи Исмайлова стал образ в фильме "День рождения" выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, кавалера ордена "Шохрат" Расима Оджагова. За эту роль Гаджи Исмайлов был награжден Государственной премией Азербайджана (1980 год).

Актер снялся в таких известных фильмах, как "Последний перевал", "Жена моя, дети мои", "Перед закрытой дверью", "Украли жениха", "Другая жизнь", "Мерзавец", "Храм воздуха", "Газалхан", "Крик", "О Стамбул, Стамбул!" и других.

Сегодня народный артист продолжает актерскую деятельность в родном театре, также он является исполняющим обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана.

Day.Az поздравляет Гаджи Исмайлова с юбилеем и желает дальнейших творческих успехов!

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