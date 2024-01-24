В Баку расскажут о маленькой Туту, оставшейся сиротой

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку идет работа над постановкой нового спектакля по произведению Сулеймана Сани Ахундова и Абдуллы Шаига "Qaraca qız" (Чернушка), сообщили Day.Az в пресс-службе театра. На данном этапе проходят читки новой постановки.

Спектакль рассказывает историю маленькой, доброй девочки по имени Туту. Малышка осталась сиротой, и ее забрали с собой цыгане. После на пути Туту встречается Гусейнгулу-ага, который приютил малышку у себя дома, где все начинают ее называть Чернушкой.

Там Чернушка знакомится с девочкой по имени Агджа - дочкой Гусейнгулу-аги. Несмотря на то, что условия жизни девочек абсолютно разные это не становится препятствием для их дружбы. Однако мама Агджи - Периджахан ханум не взлюбила Чернушку и разлучила подруг. Но однажды, когда Агджа попала в беду Чернушка не колеблясь жертвует своей жизнью, чтобы спасти подругу от смерти.

Режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова, художник-постановщик - Ниса Хатамова, над музыкальным оформлением работает Ирада Мурадова.

Роли в спектакле исполнят заслуженные артисты Гамар Мамедова, Эльнур Гусейнов, Мехрибан Абдуллаева, Гюляр Набиева, актеры Рашад Сафаров, Рамиг Насиров, Халида Алимамедова, Земфира Абдулсамедова, Ирада Рашидова, Адалят Абдулсамед, Эльгюн Яхъяев, Ася Атакишиева, Назрин Зейналова, Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Кенуль Абилова, Симузар Агакишиев, Зюмрюд Гулиева, Айгюн Фатуллаева, Хилал Дамиров, Матлаб Абушов, Нурана Гусейнова, Гюльбениз Латифова, Юсиф Дадашов, Халиг Бекиров.

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