Народный артист Эйюб Ягубов встретился с поклонниками

Во Дворце культуры поселка Мардакян при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с народным артистом Азербайджана Эйюбом Ягубовым, сообщает Day.Az.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

Публика встретила народного артиста бурными аплодисментами. Вначале участники вечера были проинформированы о творческих успехах Эйюба Ягубова.

Было отмечено, что Эйюб Ягубов учился в Бакинском музыкальном училище имени Асафа Зейналлы (сейчас - Бакинский музыкальный колледж) по классу игры на фортепиано, и первоначально планировал стать пианистом. Он начал выступать в ансамбле народных инструментов "Хумаюн" под руководством народного артиста Азербайджанской Алибабы Мамедова.

Со временем Эйюб Ягубов принял решение стать певцом. Первоначально он исполнял только шансон, затем стал исполнять песни и других жанров. С тех пор певец выпустил более 10 альбомов, снялся в ряде фильмов.

На мероприятии в исполнении певца прозвучали песни "Mənə dəniz verin", "Əzizim", "Bakı", которые любимы миллионами слушателей.

Композицию "Azəri torpağı" Эйюб Ягубов исполнил в сопровождении танцевального коллектива "Səma".

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